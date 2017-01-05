李冰冰大方認愛 小男友原來是他介紹的
43歲李冰冰近日被拍到和1名男子十指交扣、甜蜜擁吻，事後她大方PO出合照認愛，不少網友都心疼她的萬年緋聞男友任泉，不過其實李冰冰的戀情還是他撮合的。
李冰冰大方認愛後，任泉也開心祝福，「作為一個大媒人，終於把我的大美人送到這位眉目清秀的青年才俊身旁啦！也算了一樁心事，23年的友情除了我這個左膀，從此又多了個右臂，多好！」
據陸媒報導，李冰冰和男友交往不到1年，兩人認識一段時間後，互相產生好感，她甜笑「可能就是缘分」，她更表示和對方在一起，讓她覺得特別心安，喜悅之情溢於言表。
(中時電子報)
關鍵字：李冰冰
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