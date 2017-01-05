買車前先體驗虛擬愛車 BMW首創用AR賣車
豪華汽車大廠BMW表示，潛在消費者明天起將可透過擴增實境科技（AR），鑑賞其油電混和車與電動車的BMWi系列車款，而成為全球首家引進AR技術行銷汽車的公司。
法新社報導，運用智慧型手機，BMW的消費者可看見虛擬的車輛並與其互動，就像車子就在你面前一樣。
BMW高層卡斯特諾佛（Andrea Castronovo）表示：「某些狀況，消費者喜歡的車款經銷點沒有，這類影像成為最佳替代方案。」
利用配備Google擴增實境技術Tango的手機，透過鏡頭，可在所處的環境中，看見真實大小的汽車3D影像。
碰觸按鈕，使用者還可開門、操作燈光或改變車輛內外裝的色調主題。
這個試驗性專案將在BMWi系列最大11個市場的部分經銷商推行，包含英國、中國大陸、德國、義大利、日本與美國等。
一旦測試階段結束，BMW計畫讓這個app在Google Play上架，消費者不管在哪，都可用智慧型手機「召喚」出車子來。（譯者：中央社許湘欣）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。