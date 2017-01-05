買車前先體驗虛擬愛車 BMW首創用AR賣車

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豪華汽車大廠BMW表示，潛在消費者明天起將可透過擴增實境科技（AR），鑑賞其油電混和車與電動車的BMWi系列車款，而成為全球首家引進AR技術行銷汽車的公司。

法新社報導，運用智慧型手機，BMW的消費者可看見虛擬的車輛並與其互動，就像車子就在你面前一樣。

BMW高層卡斯特諾佛（Andrea Castronovo）表示：「某些狀況，消費者喜歡的車款經銷點沒有，這類影像成為最佳替代方案。」

利用配備Google擴增實境技術Tango的手機，透過鏡頭，可在所處的環境中，看見真實大小的汽車3D影像。

碰觸按鈕，使用者還可開門、操作燈光或改變車輛內外裝的色調主題。

這個試驗性專案將在BMWi系列最大11個市場的部分經銷商推行，包含英國、中國大陸、德國、義大利、日本與美國等。

一旦測試階段結束，BMW計畫讓這個app在Google Play上架，消費者不管在哪，都可用智慧型手機「召喚」出車子來。（譯者：中央社許湘欣）1060105

(中央社)