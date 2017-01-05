一卡通繳納規費 嘉義戶政便民措施

嘉義縣民雄及水上戶政事務所從今年1月起，民眾只需攜帶「一卡通」，就能完成規費繳交，不用擔心忘記帶錢出門，也能減少行政機關誤收、找零或偽鈔交易等風險。

嘉義縣民政處今天表示，近年來，民眾使用電子錢包消費或繳納各項規費的習慣已日趨成熟，因此，民雄及水上戶政事務所從1月起，民眾只需要攜帶「一卡通」，就能完成規費繳交，符合民眾需求及攜帶方便性。

民政處指出，使用「一卡通」繳納規費，民眾僅需事前到統一、全家、OK、萊爾富4大超商購買儲值卡及加值，儲值卡每張可儲值100元到1萬元不等金額，卡片加值後，就能到戶政事務所設置的刷卡機直接感應付費。

民政處說，「一卡通」能搭乘嘉義縣公車、公共腳踏車、客運等大眾運輸，連4大超商、全聯、連鎖超市、百貨美食街、觀光休閒等地方都能使用。1060105

(中央社)