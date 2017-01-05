f(x)成員Krystal將出首張個人迷你專輯

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南韓歌壇消息人士透露，女團f(x)成員Krystal（鄭秀晶）將於2月單飛出道，發行首張個人迷你專輯。

南韓「亞洲經濟」引述歌壇相關人士昨天透露，Krystal將於2月發行首張個人迷你專輯。這是她作為f(x)成員出道8年來，首次展開個人活動。

SM娛樂於2009年推出的女子音樂團體f(x)，由5名成員組成，2015年8月7日成員Sulli退團，轉當演員，成員Victoria演藝重心轉移至中國大陸，f(x)幾乎消失於南韓螢光幕。

Krystal憑藉出色的外貌和身材被譽為「偶像女神」，擁有許多粉絲。此次個人活動將帶來怎樣的驚喜，令人十分期待。1060105

(中央社)