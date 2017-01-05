美連鎖梅西百貨宣布大砍1萬工作、關68間店

明尼蘇達州市中心的梅西百貨。(美聯社)

美國連鎖百貨公司梅西(Macy’s)週三表示，因假期銷售表現不佳，計畫將裁員1萬人、關閉68間分店。

根據法國國際新聞電視台法國24(France 24)，梅西百貨將減少3,900的銷售工作，以及6,200個中階經理和在調整結構中減少的職位。在年中前，梅西百貨也將減少68間分店，並且在未來幾年內在其他分店租約到期後，再關閉30家分店。

梅西百貨表示裁員和關店可讓它從今年起，每年省下5.5億美元的資金，梅西將把其中2.5億轉投資在電子商務和經營其藍水星化妝品品牌(Bluemercury)等潛在成長機會上。

梅西總裁Terry Lundgren說，其主要營運店面的來客數持續下滑，為了增進其反應市場的靈活度、顧客參與度以及開發其地產潛能，梅西百貨將專注在可以改善其財務表現的行動上。

在電子商務預計將逐漸侵蝕實體店面的銷售量，梅西百貨在2015年一月就宣布，因為前年假期間銷售表現不佳，要開始關閉分店。梅西百貨接下來即將關閉的100家分店佔其總店數約15%，該百貨將會自1月9日起，舉辦約持續8到12個禮拜的出清活動。

(中時電子報)