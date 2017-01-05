一例一休物價必漲？陳致中批林全「嚴重失言」

陳致中以路邊攤漲價為例，說明一例一休對物價帶來的衝擊。（中時資料照／陳信翰攝）

一例一休上路後，對許多產業都產生衝擊，進而「漲」聲不斷，行政院長林全直言，修改勞基法後，漲價是必然付出的社會代價，引起罵聲連連；民進黨籍的前總統陳水扁之子陳致中，昨（4）日也於主持的廣播節目中批評，林全的說法是嚴重失言。

陳致中表示，自己這幾天到路邊攤買小吃，發現麻糬從一個15元漲到20元，紅豆湯也由一碗40元漲到45元，「難道路邊攤的老闆也有一例一休的問題？一例一休衝擊物價可見一斑！」

在陳致中看來，穩定物價、讓人民過好日子是政府存在的目的，但現在政府不僅做不到，甚至公開指出一例一休造成物價上漲為必然結果，這是嚴重的失言；他還提到，政府的當務之急應是拚經濟，但目前很多改革都是非經濟政策，輕忽了各行各業的困境。

(中時電子報)