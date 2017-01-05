男持雙刀街頭揮舞 優勢警力辣椒水制伏
有公共危險前科的林姓男子疑酒後持雙刀街頭揮舞，高雄市先實施交通管制，避免危及其他人車安全，並以優勢警力和辣椒水制伏，今天依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。
高雄市警察局苓雅分局表示，林男昨天深夜涉嫌持刀在四維路、河南路口揮舞，威脅他人安全，員警據報趕抵現場後實施交通管制，避免危及其他人車安全，並請求後續警力及消防隊支援。
警方表示，林男見員警抵達，迅速退回四維一路的5樓租屋處，持續向警方叫囂並自住家窗戶往樓下街道丟擲酒瓶及電子琴等，現場無人員受傷，員警立即疏散現場圍觀民眾。
警方出動警力持盾牌、警棍、辣椒水，偕同消防人員持破壞器材抵林男住處時，林男突然衝出並作勢攻擊員警，由優勢警力及使用辣椒水制伏，現場查扣短刀2把。
警詢後，全案依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。1060105
(中央社)
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