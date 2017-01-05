醉男汐五高架撞車 2人受傷送醫

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我要評比

蔡姓男子今天凌晨駕駛自小客車，在汐五高架連續撞擊2車，造成2人受傷，送醫後無生命危險。警方酒測後，發現蔡姓駕駛酒測值達0.51MG/L，全案正由警方偵辦中。

國道警察表示，凌晨1時許，蔡姓駕駛自小客車於汐五高架北向29.6公里撞擊黃姓駕駛的自小貨車後，再於汐五高架北向26.4公里撞擊黃姓女駕駛的自小客車。

警方說，這起事故共造成2人受傷，經救護車分別送到台北馬偕紀念醫院及新光醫院後都無生命危險，未造成車流回堵。

警方表示，蔡姓駕駛酒測值0.51MG/L，事故後續由汐止分隊處理中。1060105

(中央社)