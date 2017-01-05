大陸會武統台灣？王在希：可考慮以戰迫和
民進黨在2016年執政後，大陸方面一直放話要「地動山搖」，甚至有武力統一的呼聲。對此，大陸前海協會副會長王在希說，不是只有和平統一與武力統一等兩種模式，大陸也可能選擇以戰迫和的「北平模式」。
大陸官媒《環球時報》近日專訪了台灣研究會副會長、海協會前副會長王在希，問到關於2017年兩岸局勢的走向，以及大陸未來武統台灣的可能性，而王在希回答了不同於以往的另類看法。
王在希表示：「台灣有相當一部分民眾錯誤地認為若大陸動武，美國就會保護台灣，這是民進黨領導人多年來騙取選票的慣用伎倆。但解決台灣問題，不是絕對的只有和平統一與武力統一兩種樣式，歷史上也有兵臨城下，最後通過談判解決問題的『北平模式』；孫子兵法有『不戰而屈人之兵』這條，兵不血刃、以戰迫和，為歷代軍事家所推崇。」
他又進一步說：「非到不得已，大陸不會輕言動武，只要和平统一還有一線希望，我們就會以百倍努力去爭取。但最後能否實現和平統一，還是要看台灣方面的態度。」
王在希強調：「你不去衝撞台獨這條底線，我們可以等待一個時期，但是台灣問題不可能無限期拖延下去。大陸的民情民意現在主張武力統一的聲音大起來了，這反映出不少大陸同胞對台灣問題發展趨勢的憂慮。也請台獨分裂勢力不要誤會，以為大陸不會打，又或者是不敢打！」
1949年初，天津的國軍被共軍殲滅，於是北平的國軍守軍陷於絕境，最後共軍兵臨城下，靠談判使北平守軍將領傅作義簽下《關於和平解決北平問題的協議》。傅作義的投降被稱作「北平模式」，成為後來新疆、綏遠、湖南、四川、西康、雲南等地解放的效仿對象。
(中時)
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