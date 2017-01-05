NBA》帕森斯陷三角戀？跟卡戴珊小妹傳誹聞

帕森斯本季因傷表現低迷，卻因場外誹聞再成媒體關注焦點。(美聯社資料照)

本季才以4年9400萬高價合約加盟灰熊的「高富帥」帕森斯，場外誹聞再次搶光他的場上焦點，跟不少名模、藝人約會過的他，最新誹聞對象竟是先前還跟湖人後衛克拉克生約會的卡戴珊家族小妹詹娜，這段「三角戀」勢必受矚。

帕森斯是在灰熊與湖人賽後，被美國八卦媒體《TMZ》拍到跟詹娜先後出入餐廳與夜店，當狗仔隊問他是否擔心所謂的「卡戴珊詛咒」？帕森斯一邊說著：「不！」一邊走進轎車後離去，看來他這次打算玩真的。

身為卡戴珊家族小妹的詹娜(左)，到底先前湖人與灰熊之戰，是來看克拉克生？還是帕森斯？恐怕只有她自己知道了。(美聯社資料照)

不過詭異的是，身為卡戴珊家族小妹的詹娜，先前還跟克拉克生出雙入對，甚至跨年夜還跟克拉克生擁吻被拍到，如今卻跟帕森斯傳誹聞，看來她吸引鎂光燈能力，一點也不輸給金卡戴珊、科勒卡戴珊兩位姐姐。

《TMZ》更爆料，這不是帕森斯與詹娜首次約會，先前兩人還被目睹一起出現在洛杉磯1間高級車行，看來兩人戀情越來越有譜，只是暫時不管克拉克生感受，帕森斯真的不怕自己也中「卡戴珊詛咒」的勇氣更令人佩服。

畢竟過去跟卡戴珊家族扯上關係的NBA球員，大部分下場都不太好，包含湖人前球星歐登、韓福瑞、火箭哈登等人，目前正跟科勒卡戴珊交往的騎士中鋒崔斯坦湯普生，也被身旁隊友與親人不斷勸阻別再交往了。

(中時電子報)