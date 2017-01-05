NELL月中撲台 發特別專輯回饋歌迷
被譽為「韓國版酷玩樂團」、出道至今逾15年的韓國現代搖滾樂團NELL，以英倫搖滾曲風加上主唱的療癒系歌聲備受樂界推崇，這次為迎接21日台灣首場演唱會，NELL特別挑選並重新錄製他們的經典作品再加上第七張專輯《C》，集成作為專屬台灣樂迷的獻禮「Beautiful Stranger」特別專輯將在1月6日發行。
NELL從韓國弘大街頭表演起家，由Kim Jong Wan(主唱、吉他、keyboard)、 Lee Jae Kyung(吉他)、Lee Jung Hoon(貝斯)及Jung Jae Won(鼓手)在1999年組成，帶有感性又細膩的曲風與空靈療癒的歌聲成為他們的獨特風格﹐2001年出道至今發表過許多經典歌曲。
他們收錄在第4張專輯的歌曲〈緬懷記憶的時間〉不僅讓NELL榮獲韓國金唱片獎最佳搖滾獎等橫掃年末頒獎典禮，更讓他們成為家喻戶曉的韓國代表性樂團，此曲也成為韓國樂壇眾多歌手展現其唱功實力的翻唱首選，同時，這首作為NELL的經典代表曲目也將收錄在本次的台灣特別專輯當中。
被稱為「音樂人們的音樂人」的NELL一直以來就以感性豐富的歌詞與夢幻的旋律擄獲許多樂迷，鮮少出現在媒體接受訪問的他們，對2017年初的台灣行充滿了期待；而為了首次正式在台灣發行專輯並且舉行演唱會，NELL特別將過去的歌曲重新編曲錄音，相信透過這次專輯與台灣樂迷們進行沒有隔閡的交流。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。