NELL月中撲台 發特別專輯回饋歌迷

Lee Jung Hoon(貝斯)（左起）、Kim Jong Wan(主唱、吉他、keyboard)、Jung Jae Won(鼓手) 及Lee Jae Kyung(吉他)。（圖／環球唱片）

被譽為「韓國版酷玩樂團」、出道至今逾15年的韓國現代搖滾樂團NELL，以英倫搖滾曲風加上主唱的療癒系歌聲備受樂界推崇，這次為迎接21日台灣首場演唱會，NELL特別挑選並重新錄製他們的經典作品再加上第七張專輯《C》，集成作為專屬台灣樂迷的獻禮「Beautiful Stranger」特別專輯將在1月6日發行。

NELL從韓國弘大街頭表演起家，由Kim Jong Wan(主唱、吉他、keyboard)、 Lee Jae Kyung(吉他)、Lee Jung Hoon(貝斯)及Jung Jae Won(鼓手)在1999年組成，帶有感性又細膩的曲風與空靈療癒的歌聲成為他們的獨特風格﹐2001年出道至今發表過許多經典歌曲。

他們收錄在第4張專輯的歌曲〈緬懷記憶的時間〉不僅讓NELL榮獲韓國金唱片獎最佳搖滾獎等橫掃年末頒獎典禮，更讓他們成為家喻戶曉的韓國代表性樂團，此曲也成為韓國樂壇眾多歌手展現其唱功實力的翻唱首選，同時，這首作為NELL的經典代表曲目也將收錄在本次的台灣特別專輯當中。

被稱為「音樂人們的音樂人」的NELL一直以來就以感性豐富的歌詞與夢幻的旋律擄獲許多樂迷，鮮少出現在媒體接受訪問的他們，對2017年初的台灣行充滿了期待；而為了首次正式在台灣發行專輯並且舉行演唱會，NELL特別將過去的歌曲重新編曲錄音，相信透過這次專輯與台灣樂迷們進行沒有隔閡的交流。

(中時)