「色情塗鴉」與五月天結緣 獻填詞處女作
日本搖滾天團「色情塗鴉」去年7月來台參加「超犀利趴7」而與五月天結緣，與他們意氣相投，進而為五月天將在2月1日發行的《自傳》日本限定盤收錄2首bonus track，並寫日文歌詞，包括由主唱岡野昭仁寫詞並一起合音的〈Song for you〉（後來的我們）以及吉他手新藤晴一作詞的〈Buzzin〉（派對動物）。
岡野表示「這是首次為其他藝人寫詞、而五月天可說是代表亞洲的藝人，責任重大。雖然國籍不同，但身為表演者的想法，透過音樂傳達的事物是共通的。」他們今年將實現對台灣歌迷的承諾，將於3月25日在Legacy Taipei開唱，門票均一價2800元，自2月12日上午11點起，全台Famiport販售。
(中時)
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