台中市女子墜樓輕生 搶救回天乏術

台中市一名女子墜樓輕生，搶救仍然不治。（盧金足翻攝）

台中市西屯路2段今天（5日）上午6時發生一起女子墜樓案，警察局第6分局西屯派出所獲報，到場發現跳樓者是大樓54歲的蔡姓住戶，經救護車送往澄清醫院急救，仍宣告不治，目前已經通知家屬到場協助處理。

附近早起的民眾指出，上午6時多，先是聽到一聲巨大撞擊，隨即見到一名女子從高樓墜下，過程中還撞到超商的招牌，最後墜落在一樓休息區，周遭桌椅和一旁停靠的機車都見血跡。

警方表示，初步了解該名女子墜樓原因，實際原因還要進一步調查。

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(中時)