2015年最賺錢醫院台大奪冠 北榮首進前五

健保公佈2015年最賺錢醫院，由台大醫院奪冠、賺20.84億元。(台大醫院網站)

健保公佈2015年最賺錢醫院，由台大醫院奪冠、賺20.84億元，擠下歷年都是第一名的林口長庚，其次是中國醫藥大學附學醫院、賺20.35億元，林口長庚落居第三、賺19.43億元，值得注意的是，台北榮總由過去的80多名跳居第四、賺11.31億元，第五則是彰化基督教醫院、賺9.32億元。

二代健保法規定醫院財報要公開，健保署第三年在網站公佈近500家醫院財務，依規定2013~2015年領取健保給付超過6億醫院名單應申報並公佈，2016~2017年則為領取超過4億元醫院，2018年再降為領取2億元醫院。

若以本業來看、即扣掉停車廠、美食街收入，本業最賺錢的是中國醫藥大學附設醫院、賺17.94億元，其次是台大醫院、賺12.38億元，再者為林口長庚醫院、賺7.57億元，排名第四為高醫大和紀念醫院、賺7.57億元，第五則為北市聯醫、賺5.88億元。

另健保署同時也公佈2015年賠錢醫院，最賠的是台南市安南醫院、賠1.06億元，再者為麻豆新樓醫院、賠0.71億元，再者為敏盛醫院、賠0.63億元，排第四為耕莘醫院、賠0.41億元，第五則為大千綜合醫院、賠0.3億元。

(中時)