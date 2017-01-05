陸元琪為贍養費氣出病 小鮮肉夜半投藥送暖

陸元琪被質疑拿大筆贍養費，讓她氣出病來。(圖/陸元琪臉書)

陸元琪和袁惟仁14年婚姻告吹，未料竟被質疑拿了大把贍養費，讓心情低落的她更加沮喪，甚至為此氣出病來，還發燒失聲，不過許多友人紛紛送上食物慰問，讓她直呼自己很幸福。

陸元琪在臉書透露，一早起床幾乎沒有聲音，雖然看了醫生也按時服藥，但病情仍未見好轉，讓她感嘆難道要邁向「男不男、女不女之路」嗎?不過念頭一轉，她表示至少「還聞得到玫瑰花香；還感受得出蜂蜜入口的香味；還有美味餡餅溫飽」，此外更舉鄭秀文為例，縱使生重病完全失聲，仍堅持完成那麼多場表演，也請關心她的朋友放心，這點小事不算什麼。

不過生病在家休養的她，仍感受到溫暖的友情，她表示每天都有朋友關切，更送上美食撫慰她身心靈，就連小鮮肉教練都半夜送上藥材蜂蜜，希望她能早日恢復健康，也讓面臨失婚低潮的她備感溫馨，不過仍不忘提醒大家「不要再投遞食物來了，因為什麼都不能吃」。

(中時電子報)