韓星黃致列寫真集 憂鬱眼神展男神魅力

南韓著名時尚雜誌HIGH CUT今天發布由南韓歌手黃致列拍攝的時尚寫真集，他憂鬱的眼神充滿了男性魅力。

南韓「亞洲經濟」今天報導，在時尚寫真集中，黃致列完美詮釋各種時尚服裝，他時而身著針織衫望向遠方，時而身著大衣酷炫十足。值得關注的是，黃致列憂鬱的眼神加上立體的五官，吸引眾多女粉絲。

報導說，對於新年目標，黃致列笑著說，「希望能夠創作出更多屬於我自己風格的音樂，同時，我正擔任韓中文化宣傳大使，促進兩國文化交流也是我新年目標之一。」1060105

(中央社)