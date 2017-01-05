英相梅伊指派巴羅任駐歐盟大使

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英國首相梅伊任命1名資深職業外交官出任駐歐洲聯盟大使，取代曾寫嚴苛辭呈請辭、揭露梅伊政府官員挫折感的前大使。

英國駐歐洲聯盟大使羅傑斯（Ivan Rogers）閃辭後，梅伊（Theresa May）的唐寧街辦公室指出，外交及國協事務部（Foreign and Commonwealth Office）政治事務主任、前駐莫斯科大使巴羅（Tim Barrow）下週履新。

選擇擁有30年資歷的外交官巴羅，可能讓希望由疑歐派（eurosceptic）接任的部分脫歐人士失望，卻可能讓英國技術官僚感覺自己的專業價值依然受到重視。

巴羅曾任英國駐比利時一等秘書，但並不以強硬脫歐立場為人熟知。

巴羅在首相辦公室的聲明中，表示期盼參與職司監督脫歐的新政府部門，「以確保脫歐時，能為英國取得正確的成果」。（譯者：中央社何宏儒）1060105

(中央社)