英相梅伊指派巴羅任駐歐盟大使
英國首相梅伊任命1名資深職業外交官出任駐歐洲聯盟大使，取代曾寫嚴苛辭呈請辭、揭露梅伊政府官員挫折感的前大使。
英國駐歐洲聯盟大使羅傑斯（Ivan Rogers）閃辭後，梅伊（Theresa May）的唐寧街辦公室指出，外交及國協事務部（Foreign and Commonwealth Office）政治事務主任、前駐莫斯科大使巴羅（Tim Barrow）下週履新。
選擇擁有30年資歷的外交官巴羅，可能讓希望由疑歐派（eurosceptic）接任的部分脫歐人士失望，卻可能讓英國技術官僚感覺自己的專業價值依然受到重視。
巴羅曾任英國駐比利時一等秘書，但並不以強硬脫歐立場為人熟知。
巴羅在首相辦公室的聲明中，表示期盼參與職司監督脫歐的新政府部門，「以確保脫歐時，能為英國取得正確的成果」。（譯者：中央社何宏儒）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。