潘基文控訴媒體歪曲報導毀損名譽
南韓媒體報導，甫卸任聯合國秘書長的潘基文昨天對韓國媒體仲裁委員會提起訴訟，稱「時事週刊」去年12月24日報導他收受泰光實業前會長朴淵次23萬美元，是歪曲報導。
南韓「朝鮮日報」今天報導，潘基文即將於本月中旬自美國紐約返回南韓，也提到了他提告韓國媒體的消息。
潘基文方面表示，「時事週刊」的報導毫無根據，今後將嚴正處置以評議可能的總統候選人為藉口進行詆毀誣陷的報導。這條報導事關聯合國秘書長個人、聯合國及南韓國家名譽，將對這種荒謬報導啟用一切可用手段追究法律責任。
南韓政界人士分析認為，潘基文此舉或意在為競選下一任總統做準備工作。
「時事週刊」去年12月24日引述多名不願透露姓名的相關人士表示，潘基文於2005年和2007年分兩次從朴淵次處收取了23萬美元。1060105
(中央社)
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