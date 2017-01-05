葛仲珊被催婚 返美為父考公務員
31歲饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）將爸媽碎碎念錄進新歌「你不懂我」，去年回美國時，參加爸爸替她報名的公務人員考試。出道後就感情空窗的她，媽媽也開始催婚。
葛仲珊來自美國紐約皇后區，以首張專輯「Knock Out 葛屁」奪第24屆金曲獎最佳新人獎。加盟新東家後，去年底發行第3張專輯「皇后區的皇后Queen of Queens」。
生活事物都是葛仲珊創作能量，吃Pizza（披薩）後有感而發寫歌曲「Pizza」，就連和爸媽互動都是創作來源，歌曲「你不懂我」將爸媽平常碎碎念收錄其中，趁爸媽訪台時錄音。
在美國長大的葛仲珊，爸媽觀念仍較傳統，擔心音樂工作不穩定，希望葛仲珊當醫生或律師。葛仲珊曾為爸媽努力過，但實在不適合，「不是我想要的」，堅持走上音樂路。去年3月回美國，爸爸還幫報名公務員考試，做事全力以赴的她考了近滿分。
葛仲珊在音樂上陸續闖出好成績，獲頒海外優秀青年獎，爸爸代她到場領獎，才逐漸改觀，覺得女兒挺厲害，現在還會幫朋友索取簽名專輯。
媽媽叮嚀葛仲珊要像已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson），做的音樂大家都喜歡，且當媽媽知道她寫歌「就改天」給朋友，還問她什麼時候幫媽媽寫首歌。
葛仲珊是獨生女，媽媽30歲時生下葛仲珊，也從去年某天開始問葛仲珊什麼時候要結婚生子。
葛仲珊坦言當歌手後就都單身，感嘆身旁朋友相繼結婚，直呼壓力很大，但實在太忙，沒時間戀愛。1060105
(中央社)
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