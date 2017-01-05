港漫畫老夫子陪伴許多人度過兒時
特派員看世界專欄漫畫是小朋友的重要讀物，在香港，只要你是1950或60年代出生的話，大概都會認識漫畫「老夫子」。
在那個年代，當日本漫畫尚未「入侵」香港時，「老夫子」是陪伴本地小朋友成長的主要漫畫，也可以說是經歷數十年而仍未為人遺忘的土產作品。
這本漫畫所刻劃的故事貫穿於3名塑造人物，他們是「老夫子」、「秦先生」和「大蕃薯」。
每期漫畫裡，作者「王澤」以短故事形式呈現上述3人在日常生活中所遇到的趣事，這些故事以輕鬆和詼諧形式表現，加上一些幻想，贏得不少人內心微笑。
每期「老夫子」都有許多不同故事，而每個故事大致上由6組圖畫展現。
在60及70年代，香港經濟還不怎麼發達，當時有規模的理髮店不多，大都比較簡陋，或設在菜市場，又或是個別理髮師以個體戶形式在住宅區接生意。
在那個年代，這些簡陋理髮店或個體戶的生意頗佳，等候剪髮的小孩往往大排長龍，而這些店或個體戶都會準備好「老夫子」讓排隊的小孩閱讀。
也因此，只要是50或60年代出生的港人，大都曾經坐在板凳上閱讀過「老夫子」。
那個時候，本地家庭大都貧困，難以為小孩購買「老夫子」，小孩也只好在等候理髮的機會搶閱「老夫子」。
大概是70年代中以後，香港社會開始稍為富裕，一般家庭都買得起「老夫子」，這時候的「老夫子」就不難接觸到。
如果今天詢問年長人士閱讀「老夫子」的最難忘時刻，相信大多數人都會說是60年代。也許是因為愈難獲得的東西，愈是記憶猶新，愈令人難忘。
近日傳來消息，原名王家禧的「王澤」於元旦在美國去世，享壽93歲。如此一位劃時代的漫畫作家離世，相信許多人會感到惋惜，同時感謝他帶給自己兒時莫大歡樂。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。