港漫畫老夫子陪伴許多人度過兒時

特派員看世界專欄漫畫是小朋友的重要讀物，在香港，只要你是1950或60年代出生的話，大概都會認識漫畫「老夫子」。

在那個年代，當日本漫畫尚未「入侵」香港時，「老夫子」是陪伴本地小朋友成長的主要漫畫，也可以說是經歷數十年而仍未為人遺忘的土產作品。

這本漫畫所刻劃的故事貫穿於3名塑造人物，他們是「老夫子」、「秦先生」和「大蕃薯」。

每期漫畫裡，作者「王澤」以短故事形式呈現上述3人在日常生活中所遇到的趣事，這些故事以輕鬆和詼諧形式表現，加上一些幻想，贏得不少人內心微笑。

每期「老夫子」都有許多不同故事，而每個故事大致上由6組圖畫展現。

在60及70年代，香港經濟還不怎麼發達，當時有規模的理髮店不多，大都比較簡陋，或設在菜市場，又或是個別理髮師以個體戶形式在住宅區接生意。

在那個年代，這些簡陋理髮店或個體戶的生意頗佳，等候剪髮的小孩往往大排長龍，而這些店或個體戶都會準備好「老夫子」讓排隊的小孩閱讀。

也因此，只要是50或60年代出生的港人，大都曾經坐在板凳上閱讀過「老夫子」。

那個時候，本地家庭大都貧困，難以為小孩購買「老夫子」，小孩也只好在等候理髮的機會搶閱「老夫子」。

大概是70年代中以後，香港社會開始稍為富裕，一般家庭都買得起「老夫子」，這時候的「老夫子」就不難接觸到。

如果今天詢問年長人士閱讀「老夫子」的最難忘時刻，相信大多數人都會說是60年代。也許是因為愈難獲得的東西，愈是記憶猶新，愈令人難忘。

近日傳來消息，原名王家禧的「王澤」於元旦在美國去世，享壽93歲。如此一位劃時代的漫畫作家離世，相信許多人會感到惋惜，同時感謝他帶給自己兒時莫大歡樂。1060105

(中央社)