築地市場新年競標 1尾黑鮪魚台幣2000萬

東京築地市場今天舉行備受矚目的新年第1場水產品競標，最高價是1尾黑鮪魚，價格高達7420萬日圓（約新台幣2000萬元）。

築地市場今天上午5時許（台灣時間4時許），在鐘聲響起時，批發業者開始進行新年首場競標，競標聲此起彼落，充滿熱絡氣氛。築地市場原訂去年11月遷到豐洲市場，因故延遲。

競標場上，有來自日本各地港口及海外的冷凍鮪魚和新鮮鮪魚，結果最高價是來自青森縣大間港捕撈到、重達212公斤的黑鮪魚。業者標到的價格是7420萬日圓（每公斤35萬日圓），僅次於2013年的1億5540萬日圓。

今年新年競標黑鮪魚是由在築地經營壽司連鎖店「壽司三昧」的公司奪標，這家公司連續6年以最高價標得。公司社長木村清說：「有點貴，但黑鮪魚的形狀和大小都很好，很高興能標到。希望讓客人早點品嚐。」

築地市場原訂去年11月遷移到豐洲市場（東京都江東區），但東京都知事小池百合子認為豐洲市場的建設還有問題待克服，因此宣布延緩遷移。快的話，有可能今年冬天遷移，因此這次有可能是最後一次的築地市場新年競標。1060105

(中央社)