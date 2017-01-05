心臟大得像排球 結核性心包膜炎作祟
日前氣溫驟降，一名46歲張姓男子坐臥都覺得喘，就醫才發現心臟竟大得像顆排球，並確診為罕見的結核性心包膜炎，所幸經「心包膜切除術」後，男子症狀才獲得改善。
亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，張男到院時透過X光檢查，除發現肺部有浸潤外，心臟更大得有如一顆排球，因此會同心臟內、外科醫師看診，替他找出病因。
心臟內科主任王宇澄指出，透過心臟超音波檢查，發現張男的心臟表面凹凸不平，同時心包膜內積水。他表示，通常心包膜厚度小於2毫米，但張男的心包膜厚度超過5毫米，也因此心包膜積水壓迫到心臟，令心臟無法正常舒張，導致心臟衰竭的現象。
王宇澄說，造成心包膜增厚的常見原因包括肺外結核或惡性腫瘤，但張男的心臟除了包膜厚外，心臟表面還覆蓋一層不明物體，經手術切片後，化驗結果證實為結核菌入侵心臟引起的心包膜炎。
心臟血管外科主任劉殷佐表示，結核性心包膜炎屬於肺外結核的一種，此症狀較常發生在20至50歲男性身上，主要經由呼吸道感染，因症狀和許多疾病相似，通常需透過手術取得組織切片和培養才能證實，也需要手術切除心包膜，才能改善症狀。
醫師也呼籲，民眾若發現呼吸不順，甚至有心臟隱隱疼痛的症狀，都應該要儘速就醫，才不會小病拖成大病。1060105
(中央社)
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