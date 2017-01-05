女偶像轉型從政 成最有錢新科女議員
日本女子天團「SPEED」90年代紅極一時，前成員今井繪理子去年2月宣布轉戰政壇，後高票當選參議員，現日本參議院公布新當選的參議員財產，她以近一億日圓的財產奪下女性議員冠軍。
日本參議院公布去年7月當選121位參議員財產，今井繪理子財產為9899萬日圓（約台幣2721萬），名列第三，也是唯一擠進前十名的女性議員，成為最有錢的新科女性議員，不過有網友認為她財產才近1億日圓太少了，畢竟當初「SPEED」事業顛峰時，唱片銷售超過2000萬張。
今井繪理子2004年奉子閃嫁「175R」成員SHOGO，但婚姻僅維持3年多，她因兒子有聽覺障礙，努力學手語，除了歌手演出，也積極參與兒童社福的活動，因此被自民黨延攬參選。
(中時電子報)
關鍵字：今井繪理子
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