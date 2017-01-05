府秘書長人選 傳蔡核心圈屬意這3人

台南市長賴清德。(資料照)

在林碧炤請辭後，總統府秘書長一職已懸缺2個多月，目前一直由副秘書長劉建忻暫代，誰是接任的人選，外界都相當關注。有傳聞指出，人氣相當高的台南市長賴清德是蔡英文屬意的人選，另外，國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長林錫耀也都是考量人選。

根據《風傳媒》報導指出，賴清德的高人氣對民調低迷的蔡英文有加分作用，因此讓蔡核心幕僚圈有不少人提出由賴來接任秘書長一職，不過賴清德目前並未有正面的反應。

另外，曾經討論過的人選還有前行政院長游錫堃、環保署長李應元，不過兩人都沒有接任的意願。

(中時電子報)