小嶋陽菜秀腰露美尻 性感扮雞！

小嶋陽菜化身性感雞隻。（圖／取自小嶋陽菜IG）

日本偶像女團AKB48的28歲成員小嶋陽菜，即將在下個月正式單飛，結束為期11年的AKB生涯！不過動作頻頻的她，不僅有了個人網站，甚至推出性感寫真集，成績都相當亮眼，近日她為了慶祝新年，性感扮成雞，也被粉絲大讚「太萌了！」

小嶋陽菜昨在Instagram上po出一張自己穿著小可愛與超短熱褲的性感照，不過屁股上還用後製Key上了雞蛋與小雞，她的臉蛋上也長出雞的特徵，藉以慶祝雞年的到來，這張照片還被粉絲封為是「最性感的雞」。

深田恭子變身成年糕，模樣也超可愛。（圖／取自深田恭子IG）

除此之外，長相很甜美的深田恭子則是穿上白色帽T，頭頂橘子，化身日本新年常見的白年糕，同樣也被網友大讚太可愛。

(中時電子報)