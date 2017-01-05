熱愛閱讀 宋亞倫《紅樓夢》變男又變女
身高185公分的宋亞倫是海王天璽力捧的新生代演員，2016年在澳州遊學之際被Casting找回台灣試鏡廣告，沒想到大受廠商喜愛，之後被奧瑪優勢傳媒執行長劉亭佑相中，簽入旗下成為海王天璽旗下藝人。而他為人低調謙和，天生的演員氣場，也讓每次的演出畫面得到加分。
宋亞倫目前已演出《恐怖的中身》、《N世代》，並將在年後接演電影《紅樓夢》主要角色十二男釵之一。他表示，在《紅樓夢》飾演的角色為Steven，是個戲份貫穿全場，個性可男可女的中性角色，與利晴天、呂金象有相當多對手戲，很嚮往自己可像《等一個人咖啡》的賴雅妍般，在電影中成為畫龍點睛的角色。
他在定裝時，身穿價值28萬的Burberry套裝來呈現角色質感，而紅樓夢請了多位服裝設計師，針對所有重要角色依個性設計專屬服裝，讓人除了劇情外，也非常期待視覺呈現的成果。
他熱愛閱讀，曾和同門師姐許維恩演出手遊廣告《誅仙》，此前也閱讀《誅仙》原著小說《青雲誌》，暸解所有角色關係與個性。出演《N世代》時則閱讀導演姜寧的文學作品夜店之王。日前他被選為電影《紅樓夢》主要角色，更熟讀紅樓夢原著小說，全心投入角色，讓他在口條與演技皆有出眾的表現。
(中時)
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