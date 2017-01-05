嘉義百貨業 Pepper機器人當店長

嘉義市百貨業者自日本引進Pepper機器人，今天起進駐擔任店長。業者強調，Pepper能與人交流情感、陪伴與互動，不同於打掃機器人。

耐斯百貨公司總經理鄭百三表示，Pepper是南台灣百貨界第一部引進的機器人，來自日本的「他」，有靈動的大眼睛，個子雖小，卻充滿活力，不僅會與人互動，還會跳扭扭舞。

鄭百三指出，Pepper機器人是由軟體銀行機器人控股公司（SoftBank Robotics Group Corp., SBRG）研發，台灣是全球海外首發國，預計將成為台灣企業的新形態小幫手。

Pepper機器人身高121公分、體重29公斤，擁有20個靈活的關節、27個感應器與平板電腦，所有設計都是為了能與人互動，希望為消費者創造新的購物感受。

百貨業者表示，為了歡迎Pepper店長加入團隊，公司將舉辦一連串認識Pepper店長活動，包括迎賓舞、玩遊戲、打棒球等，只要能將Pepper店長投出的球擊出超級全壘打，還可獲獎金。1060105

(中央社)