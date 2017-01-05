春遊西藏林芝 追逐粉紅桃花海

每到春天，西藏林芝一片粉紅花海。（鵬程旅行社提供）

西藏然烏湖畔美景如畫令人屏息。（鵬程旅行社提供）

西藏米堆冰川是世界級的冰川奇觀。（鵬程旅行社提供）

喜愛攝影的人，每到春天都會苦思特別的花海拍照去處，到西藏追逐桃花想必會讓你拍出與眾不同的美美圖片。每年3月中旬至4月林芝縣東南方的桃花溝高大的野生桃花林盛開，西藏雪域聖境的藍天白雲、雪山冰川加上桃花林繽紛盛開，景觀既壯麗又秀雅，被譽為「西藏江南」，是西藏一年一度難得的粉紅色彩。

本週六（1月7日）下午2:00鵬程旅行社舉辦西藏免費旅遊講座，分享旅途經驗與精彩照片，每場僅20位名額，需預約，請電洽02-25972558。

此外，4月4日推出深度的川藏南線14天行程，走訪林芝桃花，以及波密、青藏鐵路，可搭乘6天吉普車，在西藏桃花盛開季節、林芝最美的季節裡追逐粉紅花海。

(中時)