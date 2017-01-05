外太空神秘電波 首度發現來自矮星系
10年前才發現的神秘外太空無線電波引發人類無限想像，有些人猜測，這可能是外星智慧發出的信號。如今天文學家首度發現，這電波很可能來自遠距地球約30億光年的矮星系。但形成這電波的成因，至今仍無從得知。
據英國《衛報》（The Guardian）與法新社報導，科學家在國際期刊《自然》（Nature）中披露了這項發現。而這所謂的「快速電波爆發」（fast radio bursts，FRBs）只要閃現1毫秒，便能發出太陽1萬年所發出的能量。
不過，造成這高能量長電波的真正原因，至今仍是各方熱烈討論的話題。科學家說，新發現雖不能提供解答，但絕對縮小了討論的範圍。
自2007年有紀錄以來，人類已發現了18次「快速電波爆發」，但唯有波多黎各阿雷西波天文台（Arecibo Observatory）2012年所觀測到，編號為121102的「快速電波爆發」曾多次重現。
那促使美國康乃爾大學（Cornell University）夏特伊（Shami Chatterjee）所領導的科學團隊積極準備，以觀測重現的爆發現象。
(中時電子報)
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