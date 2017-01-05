與蔡總統同台談什麼 蘇嘉全哈哈帶過

我要評比

立法院長蘇嘉全（中）5日對被問到4日與總統蔡英文同台時兩人談論內容，僅以「哈哈」帶過表示，希望臨時會好好討論總預算案，如果為了一、兩案破壞氣氛又對立，非常可惜。中央社記者溫貴香攝 106年1月5日

立法院長蘇嘉全今天對被問到昨天與總統蔡英文同台時兩人談論內容，僅以「哈哈」帶過表示，希望臨時會好好討論總預算案，如果為了一、兩案破壞氣氛又對立，非常可惜。

蘇嘉全昨天在朝野協商時說，臨時會一定要通過總預算案是朝野共識；法案部分則呼籲執政黨檢討不要提這麼多案，他以都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例為例說，只要有1個黨團拉下協商就根本過不了。

蘇嘉全上午在立法院受訪表示，有兩、三案還在協商期間，既然過不了，提出就沒意義，希望臨時會非常平和，好好討論一些重要的民生議案，如總預算案。

他說，如果為一、兩案破壞整個氣氛，春節前又對立，對整個立法院而言非常可惜。1060105

(中央社)