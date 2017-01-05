捕撈鬼蝠魟未通報 漁業署：依法裁罰

我要評比

漁業署副署長黃鴻燕5日指出，旗津船主捕撈鬼蝠魟未通報案，漁業署會依違反漁業法裁罰，新台幣3萬到15萬元罰款。（取自漁業署網站）中央社記者王淑芬傳真 106年1月5日

漁業署副署長黃鴻燕今天指出，旗津船主捕撈鬼蝠魟未通報案，漁業署會依違反漁業法裁罰，新台幣3萬到15萬元罰款。

高市府海洋局長王端仁指出，漁會有依法張貼通報及公告，要求船主於捕撈到相關漁種，應依規定在24小時內通報，船主未通報，逕自販賣是違法行為。他說，市府已再要求前鎮、茄萣、林園中芸等管轄漁港及各魚市場都要落實通報機制。

鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，不過國內並未公告是禁止捕撈的漁類，漁業署透過公告，要求捕撈者應該通報。

元旦期間有漁民捕獲2隻鬼蝠魟，重1噸多，載回高雄前鎮漁港，當時有民眾看到鬼蝠魟血淋淋躺在魚市，民眾興奮合影po文，才讓船主捕撈未通報事件曝光。

鬼蝠魟是生長在大洋亞熱帶海域的漁類，喜於水深200公尺的水域悠游，魚體扁平、體盤寬，常會追逐小漁群於黑潮帶活動。

黃鴻燕說，105年5月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第六十五條第六款規定，處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。漁業署將在接獲海洋局的資料後依法裁處。1060105

(中央社)