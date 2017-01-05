烏魚子被摸走 店員損失2天薪水籲揪賊

後龍市場海產攤商因應農曆春節，最近開始販售烏魚子，竟有婦人趁店員未注意，偷走1片要價新台幣1500元的烏魚子，店員不甘心平白損失2天薪水，呼籲大家幫忙捉賊。

後龍市場世銘活海產攤商今天表示，昨天上午有婦人到攤位前，慢慢拿起2片烏魚子假裝要選購，一發現沒人注意，就「手法很熟練」把烏魚子放進手提塑膠袋，隨即轉頭離開。

行竊過程僅15秒，等店員清點數量驚覺短少，行竊婦人早已不見蹤影。店員氣憤表示，烏魚子數量有限、價格較高，婦人又偷走「最大的那一片」，約半斤重，要價1500元，等於是她工作2天薪水。

店員表示，每天一大早就到海產店上班，直到下午2時才能下班，辛苦工作但「2天的薪水都被她偷了」，感到「很受傷」又「很難過」，把婦人行竊過程轉貼上社群網站臉書（facebook）社團「後龍大小事」，提醒其他攤商注意，希望大家幫忙指認抓賊。1060105

(中央社)