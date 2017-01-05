烏魚子被摸走 店員損失2天薪水籲揪賊
後龍市場海產攤商因應農曆春節，最近開始販售烏魚子，竟有婦人趁店員未注意，偷走1片要價新台幣1500元的烏魚子，店員不甘心平白損失2天薪水，呼籲大家幫忙捉賊。
後龍市場世銘活海產攤商今天表示，昨天上午有婦人到攤位前，慢慢拿起2片烏魚子假裝要選購，一發現沒人注意，就「手法很熟練」把烏魚子放進手提塑膠袋，隨即轉頭離開。
行竊過程僅15秒，等店員清點數量驚覺短少，行竊婦人早已不見蹤影。店員氣憤表示，烏魚子數量有限、價格較高，婦人又偷走「最大的那一片」，約半斤重，要價1500元，等於是她工作2天薪水。
店員表示，每天一大早就到海產店上班，直到下午2時才能下班，辛苦工作但「2天的薪水都被她偷了」，感到「很受傷」又「很難過」，把婦人行竊過程轉貼上社群網站臉書（facebook）社團「後龍大小事」，提醒其他攤商注意，希望大家幫忙指認抓賊。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。