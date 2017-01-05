蘇嘉全籲檢討 柯建銘：不可能1人變更

我要評比

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，尊重立法院長蘇嘉全想法，但黨團有黨團的做法，所有步驟經黨團會議通過，不可能1人變更。

蘇嘉全昨天在朝野協商時表示，臨時會一定要通過總預算案是朝野共識；法案部分則呼籲執政黨檢討不要提這麼多案，他以都市危險及老舊建物加速重建獎助條例為例說，只要有1個黨團拉下協商就根本過不了。

柯建銘上午在民進黨團會議前受訪表示，總預算案是執政黨要負責，不可能不開臨時會。

他說，國中國民黨希望採延會方式，但延會8個常設委員會一起開，臨時會只開2個委員會，可同時協商總預算案。1060105

(中央社)