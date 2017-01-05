海協前副會長王在希：台海大局可控

大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希接受陸媒採訪表示，2017年台海局勢的變數增加，但「大局可控」。他認為，美國總統當選人川普就任後一段時間還會繼續「打台灣牌」。

中國大陸環球時報專訪王在希，針對2017年的兩岸關係發表評論。王在希說，美國國會把美台軍事交流納入2017會計年度國防授權法，是「嚴重挑釁『一個中國』原則的舉動」，兩岸關係中的不確定因素增加。

他認為，川普就任後的一段時間，仍會在面對中國大陸時「打台灣牌」，但也會受到各種制約，「不可能一直為所欲為」。

王在希說，美國想牽制中國大陸，有很多張牌，像是東海、南海、藏獨、疆獨、法輪功和貿易牌等，而台灣是中美之間最核心、最敏感的議題。

王在希認為，總統蔡英文不會在兩岸關係上「鋌而走險」，維持現狀能被多數台灣民眾接受，所以雖然2017年台海局勢變數會增加，「但大局可控」。

面對大陸某些主張「武力統一」的聲音，王在希強調，大陸方面不到萬不得已，不會輕言動武。他認為，面對兩岸關係要綜合使用政治、經濟、軍事、輿論、外交等各種手段。

他說，「兩岸統一」是一個複雜的問題，若設定明確時間表，「是不現實的，也不科學」。

他也不主張用經濟制裁，因為容易損害台灣民眾的利益，「需要懲罰的只是極少數在大陸賺了錢，回到台灣支持『台獨』分裂活動的台商」，應保護廣大台商的合法權益，「否則會失去民心」。1060105

(中央社)