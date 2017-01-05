亞太高爾夫交流協會成立　1／8主辦首屆APG盃球賽

亞太高爾夫交流協會(APG)為慶祝1月8日正式成立，將在高雄信誼高爾夫球場主辦「2017第1屆APG亞太高協盃高爾夫球賽」，開球儀式將由協會理事長張慶輝與副理事長宋隆清共同主持，計有來自亞太地區企業界負責人及CEO約150人參加。

賽會指定高雄地標「君鴻國際酒店」為入住酒店，結合高爾夫球場及相關業界，規劃每年主辦多次高爾夫活動，以及深度體驗文化的套裝旅遊行程，並可依個別需求提供客製化的龍高爾夫之旅。

這次比賽與會者包括台灣上市櫃協會、港都會、上海上市櫃企業負責人及CEO、中華兩岸EMBA聯合會、太平洋聯盟、中山大學校友總會及EMBA、逢甲大學校友總會及日韓企業界人士等，對於第1次要來高雄打球，不少人表示「實在太棒了！」，也有多位已連續過來數次，仍樂於再來，顯示南台灣打球旅遊的服務受到肯定。

張慶輝指出，透過以球會友，不僅提供亞太企業交流合作商機，也讓來自大陸、港澳、日韓、東南亞及台灣中北部的企業界負責人與CEO感受到，這個最宜人氣候和高CP值的南台灣揮桿之旅。

值得注意的是，這次球賽吸引了勞斯萊斯汽車、PAGANI超跑等30多家廠商贊助，當晚將在君鴻酒店41樓星光廳舉行頒獎晚宴。

(中時)