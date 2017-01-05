一例一休亂上路 李富城直批政府無能
一例一休勞工新制上路，各行各業人事成本增加，全面喊漲，連行政院長林全都認為「漲價是必然結果」，企業在無力負荷下，將以加速自動化生產、減少人力或壓低新進人員薪資等方法應對，政府經濟沒拼成，已先讓民眾荷包失血，資深氣象主播李富城臉書上直批「無能的政府」。
李富城在臉書上發文認為一例一休是好事，卻被政府亂成這樣，直批「這個無能的政府，有很多專家學者，他們不會不知道，今日很多先進的工廠，一旦啟動就停不下來，一年365天是不能停止作業的。」
李富城也提出建議「只要訂定勞工每週工作四十小時，超過的萛加班，也就是一個月有八天的休假，怎麽休，資方與勞方協商即可。」有網友回應「我們以前就是這樣休，該有的休假天數沒少給，至於如何休，自己排班，這樣不是很好嗎？」
也有網友反映「擾民，有先進國家已經在商討一周工時30小時，我們還在跟勞工討價還價;最近日本準備通過，每月最後一週的星期五1500下班，希望刺激消費經濟。」
但有些網友質疑「勞資協商要是有用 就不會有勞工抗議了」、「讓勞資自行協商只是讓勞工被慣老闆個個擊破而已。」
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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