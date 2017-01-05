新年捷報 波音奪近3千億737MAX訂單
去年年底受到多重打擊的美國航空製造商波音（Boeing Co.），在新年度的第一週就傳出訂單捷報，由奇異電子旗下的航空服務公司（GE Capital Aviation Services）提出，欲購買75架737 MAX 8s窄體客機（737 MAX 8），再加上捷克最大航空集團- 旅遊服務（Travel Service）的5架訂單，兩張訂單總價值約88億美元（約2,904億台幣）。雖然仍未能達成2016年的預期目標，但對已呈現長時間低迷的波音而言，至少是個好彩頭。
據路透社（Reuters）報導，去年年底連掃颱風尾的美國航空製造商波音，近日傳出新年捷報的好消息，從奇異電子與捷克籍航空集團手中拿到80架窄體客機737 MAX 8s的訂單，總價值約為88億美元（約2,904億台幣）。其中奇異電子航空服務公司目前已下訂170架同型客機，成為737 MAX型最大的承購商。波音在去年年底可說是諸事不順，先是年度銷售遠不如預期，接著又因新型總統專機空軍一號（Air Force One）掃到川普（Donald Trump）的颱風尾，公司資金大損上億美元，迫使高層為節省來年的公司開支與成本，忍痛砍掉主力777型客機（Boeing 777）4成的生產線。
波音737 MAX型客機是在原來737客機（Boeing 737）基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，預計將在今年中下旬、也是舊型737客機首飛50週年交貨第一架，當前737 MAX的全球訂單已累積達3,400架。737 MAX型客機共分為700、800、900三種熱銷類型，波音更為新崛起的廉價航空設計專屬的737 MAX 200型。就以本次奇異電子訂單的MAX 8型來說，總載客量為162人、滿載最大航程為6,704公里，未來將成為各家航空的區域航線主力，與最大勁敵空中巴士集團（Airbus Co.）的新型A320 neo客機成對抗態勢。
(中時電子報)
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