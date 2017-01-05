蘇嘉全促檢討法案量 柯建銘：尊重

民進黨立法院黨團總召柯建銘出席朝野協商。（姚志平攝）

立法院長蘇嘉全昨指執政黨臨時會所提法案過多。民進黨團總召柯建銘今天說，尊重蘇的想法，但黨團有黨團的做法，所有步驟經黨團會議通過，他不可能1人變更。

柯建銘強調，106年度中央政府總預算案是執政黨要負責，不可能不開臨時會，國民黨希望採「延會」方式，但延會8個常設委員會一起開，臨時會只開2個委員會，但不管延會、臨時會也都是開會，可同時協商總預算案。

(中時)