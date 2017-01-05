周星馳公司獲陸企投資60餘億

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據報導，香港藝人周星馳的公司獲得中國大陸企業上海新文化傳媒入股，投資金額達人民幣13.26億元（約新台幣61.6億元）。

香港信報今天報導，在深圳上市的上海文傳以旗下子公司及董事長楊震華的名義進行投資，前者購入40%股權，後者購入11%股權。

獲投資的是周星馳旗下電影製作公司Premium DataAssociates Limited（PDAL）。入股後，文化傳媒將擁有PDAL的51%股權。

報導表示，文化傳媒與周星馳早有合作，由周星馳執導、去年初上映的「美人魚」，文化傳媒就是投資者之一．

周星馳近幾年參與製作的影片在大陸大賣，由「大話西遊」到「美人魚」，在大陸票房相當可觀，「美人魚」更高居去年大陸電影榜首。

據說，「美人魚」在大陸的電視劇版正在籌備拍攝中。1060105

(中央社)