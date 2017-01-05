大鵬灣鐵人3項賽 逾1800人參加

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「2017 GARMIN LAVA鐵人3項系列賽暨年度冠軍錦標賽」 屏東大鵬灣站賽事，將於7日及8日在屏東東港大鵬灣青洲濱海遊憩區舉辦，超過1800名來自22個國家的選手報名參加。

大鵬灣國家風景區管理處表示，這項賽事連續第4年舉辦，讓選手及家屬每年利用賽事，攜家帶眷到東港遊玩及吃美食，這次賽事選手加上家屬，預計可吸引3500人潮到東港。

標準賽事8日上午6時55分登場，競賽距離總長為51.5公里，分別是游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，也設有接力組，鼓勵更多民眾參與。

7日上午TryTri賽事，競賽距離為游泳500公尺、自行車13公里、跑步3公里，總長只有16.5公里，讓想初次體驗鐵人3項賽的民眾有個平易近人的機會。

台灣鐵人三項公司表示，近年來女性參與運動人口持續攀升，2017年LAVA系列賽事逐步增加貼近女性選手需求的改變，大鵬灣的賽事將獨立出女子組游泳單獨出發，鼓勵女性能持續運動並有勇於挑戰自我的勇氣。同場並有超過50位以上的小朋友將挑戰鐵人3項運動。

這場賽事也與華山．創世基金會-東港站合作做公益，每有1位選手完成賽事，台灣鐵人三項公司將捐出50元公益款項給華山．創世基金會，用來守護更多的獨居老人。1060105

(中央社)