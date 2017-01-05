消防員救護車內吃宵夜遭投訴 網友痛罵檢舉人

消防員遭投訴晚上10點半在救護車內吃消夜，網友都大罵檢舉人。(爆料公社)

之前警察穿制服買飯頻遭民眾投訴檢舉，有警察氣到寫報告表示「以後寧願餓死、渴死也不讓民眾檢舉、讓長官為難。」如今又有消防員吃東西被檢舉，一位市民投訴在晚上10點半時，看到北市消防員將病患送醫之後，坐在救護車上吃消夜觀感不佳，影響北市府形象。檢舉文被轉到臉書「爆料公社」後，網友都氣的大罵檢舉人。

臉書粉絲頁「阿任的想像天地」貼出一張市民檢舉信照片，有民眾在晚間10點半時，看到兩位身著北市消防局隊服的人員，將病患送到北市聯醫仁愛院區後，在救護車上吃消夜，這個行為讓該市民覺得觀感不佳，影響台北市政府形象。這張照片被轉載到臉書「爆料公社」後，網友幾乎都大罵檢舉人。

轉貼此照片的網友表示「這算不算是鯛民再進化~在內部空間吃東西算觀感不佳???晚上10點半吃消夜...你怎麼知道那會不會是他們三餐中的晚餐，一般人都能三更半夜肚子餓吃消夜，輪值的人又為什麼不能?重點最後一句：找自己人麻煩是不是比較方便阿(裝備人力可能都沒這麼認真督導改善)~」

眾多網友也留言「公務人員就不用吃東西嗎?不把公務人員當人的意識嗎?試問檢舉人員也是只要上班就不吃不喝嗎?」、「吃個飯沒桌椅很辛苦，到底還想怎樣」、「大概覺得消防弟兄只能餐風宿露⋯⋯」、「檢舉人你有種都不要吃飯！」、「這個人怎麼不會想，他們可憐到只能在車上吃飯，真的是很沒良心。」

「現在是都吸空氣就會飽嗎？檢舉人是海水喝太多是不是！」、「 又想到之前警察穿制服買早餐被批評的新聞，這些人真的以為警消是超人嗎?」、「有病要看醫生，不是亂檢舉」、「我真的無法理解那些看到警察軍人消防，買個便當還是吃個飯就要投訴的人。」、「現在的軍警消真的是爹不疼娘不愛的。」

(中時電子報)