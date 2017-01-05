軟銀千億美元基金 傳蘋果參一腳

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日本軟銀集團推動千億美元科技大基金，外媒報導，蘋果（Apple）已經決定投資10億美元參一腳。

華爾街日報（WSJ）和金融時報（Financial Times）報導，蘋果投資約10億美元給軟銀所推動規模達1000億美元的投資基金SoftBank Vision Fund。

報導指出，包括高通（Qualcomm）以及甲骨文（Oracle）執行董事長艾里森（Larry Ellison）及其家族也將投資SoftBank Vision Fund；沙烏地阿拉伯主權財富基金也在其中。

報導指出，SoftBank Vision Fund主要投資鎖定人工智慧（AI）、機器人以及物聯網（IoT）等先進科技。

外媒日前引述知情人士指出，SoftBank Vision Fund主要投資科技產業，其中軟銀投資至少250億美元，沙烏地阿拉伯主權財富基金投資約450億美元。

日本軟銀社長孫正義於去年12月初與美國總統當選人川普（Donald Trump）在紐約曼哈頓川普大廈會面，川普和孫正義宣布，軟體銀行計畫在美國投資500億美元，創造 5萬個新工作。1060105

(中央社)