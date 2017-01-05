NBA》「意外」丟球砸裁判頭？韋少吃T兼輸球
雷霆明星後衛韋斯布魯克這次虧大了！才被聯盟取消2次技術犯規的韋少，5日雖拿33分、15籃板與8助攻，雷霆仍以112比123不敵黃蜂，他更在首節「不小心」把球丟到裁判頭上，換來技術犯規並不意外，只是這次想取消就有難度了。
來到夏洛特客場作戰，韋斯布魯克開賽就不滿裁判尺度，竟在第1節的暫停時，故意把球往籃框丟，這球不偏不倚丟到裁判的頭，裁判隨即觀看重播，吹了韋少1次技術犯規，儘管他不斷喊冤，可惜裁判無法接受他並非故意的說詞。
原本黃蜂打完前3節，還以87比88落後，末節幫助黃蜂逆轉的功臣是巴坦，他拿28分、4助攻與3籃板，肯巴沃克也有20分、9助攻進帳，卡明斯基17分、6籃板，黃蜂先發中鋒席勒此役續因腦震盪缺席，歸期未定。
(中時電子報)
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