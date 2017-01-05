新約調高北農使用費15％ 北農工會揚言「怠工」
台北市政府委託北農營運的第一果菜批發市場合約去年底到期前，議會要求市府修改合約，市場處去年12月底赴財建委員會報告新約內容，除將約期改為半年一約，更一舉調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費至上限15％，為此，台北農產運銷公司企業工會今天召開記者會表達不滿，理事長張寶智說，如果不調回來，將召開會員大會，會中若決議「怠工」，工會將依決議執行。不過他也透露，台北市副市長陳景峻在記者會前有致電關心，表示事情有轉寰餘地。
張寶智表示，請市府收回調高使用費的決定，否則工會將召開會員大會，討論農曆春節前「怠工」3天，也就是公司員工雖照常上班，但不進行蔬果拍賣，也會事先通知產地不要運送蔬果至公司來；他強調，還是希望以和為貴，不樂見較極端的作法，畢竟影響層面廣，但如果真的與市府溝通無效，工會理監事將依多數會員意見執行。
(中時)
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