樂陞案 北檢再傳陳文茜、李永萍作證

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台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技涉內線交易、證券詐欺案，聲押禁見樂陞董事長許金龍迄今已逾3個月，全案將在農曆春節前偵結證。檢方為釐清案情，今(5日)早再以證人身分傳喚前樂陞獨立董事陳文茜、李永萍2人出庭。

(中時)