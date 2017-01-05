日媒：川普將提名團隊幕僚任駐日大使
日媒報導，美國總統當選人川普1月4日決定，起用政權過渡團隊的William Hagerty接替現任美國駐日大使卡羅琳-甘迺迪，將於近期公佈。Hagerty是川普的親信之一，在過渡團隊中負責政治任命職位的人員挑選，曾在民間諮詢公司工作期間，並被派駐東京。
據《日本經濟新聞》5日報導稱，Hagerty生於田納西州，先後在波士頓諮詢集團、特里德恩特資本公司(Trident Capital)等美國諮詢公司工作，隨後成立了投資公司Hagerty Peterson；在就職於波士頓諮詢集團時代，曾在東京工作3年時間。
報導指出，在去年總統選舉時值夏季，Hagerty加入川普的政權過渡團隊；Hagerty被認為是自己提出擔任駐日大使，而川普表示同意。未來該人事經過參議院的批准，將正式擔任駐日大使。
Hagerty還曾在共和黨的布希前政權中擔任白宮的工作人員，在貿易、財政、通信和防衛等廣泛領域提供政策建議。他與2012年上次總統選舉的共和黨候選人、前麻薩諸賽州州長米特·羅姆尼關係密切，也與共和黨主流派具有深厚關係。
大陸中新網報導稱，目前川普已提名新任駐中大使和駐以色列大使，而日本很有可能成為川普提名大使的第三個國家。
(旺報)
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