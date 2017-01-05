素食友善城市 台北奪亞洲第一
台灣濫捕珍稀動物事件頻傳，繼龍王鯛、保育類綠蠵龜後，近日更傳出世界瀕危鬼蝠魟遭宰殺，不過另一方面，台灣在素食選擇、對動物友善方面，獲國際認可。台灣先前被「善待動物組織」（PETA）列為全球十大素食熱門都市，近日再被該組織列為亞洲素食友善城市冠軍，取勝主因是豐富的素食餐點選擇。
「善待動物組織（PETA）」近日評選台北為「亞洲素食友善城市」冠軍，獲勝理由是台北素食餐點選擇多樣，不論是漢堡、火鍋、麵包、甜點，皆有素食者可食用的選項。位列台北之後的，是新加坡及泰國清邁，PETA特別點出星國純素漢堡店VeganBurg及泰國素食餐館Taste From Heaven，表揚這兩處的美味素食餐點。
以下為「亞洲前十大素食友善城市」排名：
1. 台北（台灣）
2. 新加坡
3. 清邁（泰國）
4. 馬卡蒂（菲律賓）
5. 班加羅爾（印度）
6. 香港
7. 曼谷（泰國）
8. 峇里島（印尼）
9. 胡志明市（越南）
10. 上海（中國）
文章來源：peta asia
CNN於日前引用PETA資料，將台北列為「全球十大熱門素食都市」之一，而台北入選原因為「當地民眾篤信佛教且對動物友善，估計全台約有13%鄉鎮或大約170萬人不吃肉，且台北有最大的友善素食者餐廳跟超市，台灣廚師也擅於運用在地新鮮食材並加入國際風味元素演繹素食，如素食的壽司、義大利麵、印度咖哩等」。
(中時電子報)
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