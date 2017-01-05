河南煤礦坍塌 5死7受困

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中國大陸河南登封一煤礦昨晚發生冒頂事故，截至今天清晨，已造成5人死亡，仍有7人被困。

冒頂事故是指礦井採掘時，通風道坍塌所產生的事故。

新華社報導，河南省安全生產監督管理局表示，4日晚間9時左右，河南省登封市興峪煤業有限公司190泵房管子道擴修期間發生冒頂事故，造成瓦斯傾出。

截止今天清晨6時40分，事故已造成5人死亡（包括3名施救人員），仍有7人被困。相關單位仍在緊急救援。1060105

(中央社)