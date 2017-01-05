安排川普訪墨惹議 他鹹魚翻身任外長

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美國總統當選人川普選前訪墨西哥會晤總統潘尼亞尼托惹來爭議，財長維德加瑞當時因安排行程而閃辭扛責。他今天鹹魚翻身出任外長，重啟政治生涯。

法新社報導，川普（Donald Trump）11月勝選後，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的親信維德加瑞（Luis Videgaray）將重獲重用的傳聞，早就不脛而走。

潘尼亞尼托說，他已指示維德加瑞與川普團隊「加速對話」，以期川普本月20日宣誓就職後，能夠儘速建立「建設性」關係的基礎。

潘尼亞尼托指出，維德加瑞將在移民、國安和經貿方面，負責維繫雙邊關係，以「在不減損主權和國家尊嚴的前提下，提升國家利益」。

維德加瑞對外交部官員談話時，沒明指哪個國家說：「挑戰巨大、具有威脅，但機會，以及我們的力量，同樣巨大。」

他取代前外長馬修（Claudia Ruiz Massieu）。外交消息來源指稱，馬修對於川普去年8月31日造訪位在洛皮諾斯（Los Pinos）的總統官邸，抱持反對立場。

川普選戰期間指責墨國移民是「強暴犯」，還說要驅逐數百萬人，並在邊境築牆且由墨國支付費用。氣憤的墨國民眾對這場「川潘會」的震驚不難想見。

潘尼亞尼托當時在跟川普的聯合記者會上，並沒有批評對方，這讓支持度本就低於25%的他再遭外界撻伐，也迫使安排「川潘會」的維德加瑞1週後閃辭下台，為事件止血。

不過，川普勝選，又讓維德加瑞鹹魚翻身。連批評川普不遺餘力的前總統佛克斯（Vicente Fox）也推文推崇潘尼亞尼托「高瞻遠矚」，還說維德加瑞「幹得好」。（譯者：中央社何宏儒）1060105

(中央社)