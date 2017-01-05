安排川普訪墨惹議 他鹹魚翻身任外長
美國總統當選人川普選前訪墨西哥會晤總統潘尼亞尼托惹來爭議，財長維德加瑞當時因安排行程而閃辭扛責。他今天鹹魚翻身出任外長，重啟政治生涯。
法新社報導，川普（Donald Trump）11月勝選後，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的親信維德加瑞（Luis Videgaray）將重獲重用的傳聞，早就不脛而走。
潘尼亞尼托說，他已指示維德加瑞與川普團隊「加速對話」，以期川普本月20日宣誓就職後，能夠儘速建立「建設性」關係的基礎。
潘尼亞尼托指出，維德加瑞將在移民、國安和經貿方面，負責維繫雙邊關係，以「在不減損主權和國家尊嚴的前提下，提升國家利益」。
維德加瑞對外交部官員談話時，沒明指哪個國家說：「挑戰巨大、具有威脅，但機會，以及我們的力量，同樣巨大。」
他取代前外長馬修（Claudia Ruiz Massieu）。外交消息來源指稱，馬修對於川普去年8月31日造訪位在洛皮諾斯（Los Pinos）的總統官邸，抱持反對立場。
川普選戰期間指責墨國移民是「強暴犯」，還說要驅逐數百萬人，並在邊境築牆且由墨國支付費用。氣憤的墨國民眾對這場「川潘會」的震驚不難想見。
潘尼亞尼托當時在跟川普的聯合記者會上，並沒有批評對方，這讓支持度本就低於25%的他再遭外界撻伐，也迫使安排「川潘會」的維德加瑞1週後閃辭下台，為事件止血。
不過，川普勝選，又讓維德加瑞鹹魚翻身。連批評川普不遺餘力的前總統佛克斯（Vicente Fox）也推文推崇潘尼亞尼托「高瞻遠矚」，還說維德加瑞「幹得好」。（譯者：中央社何宏儒）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。