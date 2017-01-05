車禍減少 越南去年近3萬人傷亡

我要評比

統計顯示，去年越南全國總共發生2萬1589起車禍，造成8685人死亡與1萬9280人受傷，與前年相較，車禍與傷亡人數都呈現減少。

本地媒體今天報導，越南國家交通安全委員會昨天召開相關會議，公布了上述數據。

據統計，去年車禍、死亡和受傷人數與前年相較，分別下降5.52%、0.49%和8.5%。雖然如此，仍然發生不少嚴重車禍，造成多人傷亡，以及河內與胡志明市等城市交通壅塞情況日益嚴重；尤其是時有發生威脅航空安全的意外。

越南國家交通安全委員會提出今年車禍與傷亡人數再度調降5%至10%的目標，要求相關部門與各地當局持續加強整頓交通秩序，改善基礎設施，逐漸舒緩大城市的交通壅塞情況等。1060105

(中央社)